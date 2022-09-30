Promosyonda son gün kuyruğu

Sivas’ta emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas’ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son ünü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerine akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman ışık, “Ben Yakupoğlan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Kuyruk uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7 bin lira promosyon alacağım sanırım” şeklinde konuştu.