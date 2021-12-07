Prof. Dr. Orhon öğrencilerle bir araya geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sivas AB Bilgi Merkezi tarafından AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu Sivas çalıştayı düzenlendi.

Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda yapılan etkinliğe Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri katıldı.

AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu Sivas çalıştayı, ‘AB-Türkiye Gençlik İklim Formu’nu Değişmenin Tam İklimi’ başlığı ile iki oturumda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon iklim değişikliğinin etkileri konusunda katılımcılara genel bilgi verdi.

Prof. Dr. Orhon, iklim değişikliğinin tüm dünyanın geleceğini ilgilendirdiğine dikkat çekerek, “AB özelinde iklim değişikliğinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar var. Bugünden önlemler alınırsa bu kötü gidişatın seyri değiştirilebilir” dedi.

Programın ikinci oturumunda moderatörler eşliğinde yerel ve ulusal aktörlerle nasıl çözümler üretebilecekleri konusunda atölyeler gerçekleştirildi. Program gençlerin sunumları ile son buldu.