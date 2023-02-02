Potada Kongre İhtisas Kulübü şampiyon oldu

Sivas’ta kulüpler arası U16 basketbol erkekler il birinciliği müsabakaları yapılan final maçlarıyla tamamlandı, Kongre İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Kulüpler arası U16 erkekler basketbol il birinciliği müsabakaları” düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonunda oynanan ve yaklaşık 14 gün süren müsabakalara erkek takımları katılarak kıyasıya rekabet etti. U16 erkekler kategorisinde yapılan basketbol il birinciliği müsabakaları geçtiğimiz gün yapılan final karşılaşmalarının ardından son buldu. Maçlar sonunda Kongre İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu. Yol Spor Kulübü ikinci, Gençlik Spor Kulübü üçüncü ve TED Sivas dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalya takdim edildi. Sporculara madalyaları, kulüplere ise kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Basketbol İl Temsilcisi Akın Günaydın ve antrenörler takdim etti.