Polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı yakaladı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı, 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar düzenlendi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, mala zarar verme suçlarından arananların bulunduğu 13 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin yaptığı çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapılırken 3 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.