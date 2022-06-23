Sivas’ta piyasa değeri 78 bin TL olan kaçak oto aydınlatma parçaları ele geçirildi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde İran’dan Türkiye’ye yolcu taşımacılığı yapan bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramada İran uyruklu R.P. ve Ş.K. isimli şahısların valizlerinde piyasa değeri 78 bin TL olan gümrük kaçağı oto aydınlatma parçaları ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken iki şahsa kaçakçılık kanununa muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.