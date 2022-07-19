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Pikap takla attı: 5 yaralı
Sivas’ın İmranlı ilçesinde pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
SİVAS 19.07.2022, 09:09
Sivas’ın İmranlı ilçesinde pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde İmranlı ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 16 KG 895 plakalı Nissan marka aracın sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü; R.A., M.E.K., A.K., ve P.K. yaralandı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan yaralılar İMAYKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.