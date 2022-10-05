"Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verildi

Sivas’ta Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans verdi.

Konferansa Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, bu yıl ki Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendiğini hatırlatarak; “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve bunun nezdinde müftülüklerimiz her yıl belirlenen temayla hafta içerisinde toplumumuzda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü cami İslam medeniyetinde önemli bir yere ve merkeze sahiptir. Bu manada camilerimizde görev yapan ve vahyin kandili ile toplumu aydınlatmaya çalışan tüm din gönüllüsü hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum” dedi.

Müftü Pehlivan’ın konuşmasının ardından konferansa geçildi.

Camilerin, İslam’ın başlangıcından bugüne kadar Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Camiler, toplumun her kesiminden, her yaş ve seviyeden insanları bir araya getiren, onları Allah’a kulluk bilinci ile kaynaştıran, ibadetlerin usulüne uygun olarak öğretilmesini kolaylaştıran, bireylere batıl inanç ve hurafelerden arındırılmış doğru dinî bilgilerin kazandırılmasını sağlayan önemli bir kurumdur” diye konuştu.

Camilerin, İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde de önemli bir rol oynadığını hatırlatan Yılmaz, “Hz. Peygamber, İslâm’ın kurumsallaşmasına camiden başlamış, hicretten hemen sonra inşa ettiği camiyi, bireysel ve sosyal pek çok ihtiyacın karşılandığı bir merkez haline getirmiştir. Cami, her yaş ve her düzeydeki vatandaşların hiçbir şarta bağlı kalmaksızın hayat boyu bilgilendikleri bir eğitim-öğretim kurumudur. Bilindiği gibi İslâm dini, bütün Müslümanları ibadet ve eğitim ile yükümlü tutmuş, bu konuda da kadın ile erkek arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Çünkü erkeğin olduğu kadar kadının da ibadet etmeye, kendisi için gerekli olan bilgileri öğrenmeye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Hz. Peygamberin okuma ve yazma öğrenilmesine ayrı bir önem verdiğini belirten Yılmaz, “Hz. Peygamber erkekler gibi kadınların da okuma yazma öğrenmelerini daima teşvik etmiş, hanımlarından Hafza’ya okuma yazma öğretmek üzere Şifa Hatun adındaki sahabeyi görevlendirmiştir. Hz. Peygamber, kadınların camiye gitmelerini teşvik etmiştir. O’nun zamanında Mescid-i Nebevi’de kadınlar vakit, cuma ve bayram namazlarına katılmışlar, camide yapılan vaaz ve sohbetlerle din ve sosyal hayatla ilgili konularda bilgi edinmişlerdir” diye konuştu.

Konferans sonunda Vali Yardımcısı Adem Taşpınar tarafından Yılmaz’a günün anısına hediye takdim edildi.