Perşembe pazarının üstü kapatılıyor

Üzeri kapatılarak modern bir hale getirilecek olan Perşembe pazarı esnafa ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kapalı pazar yeri uygulamasının son örneği Perşembe pazarında uygulanıyor. Pazarın üstü kapatılarak pazar yeri modern bir görünüme kavuşturuluyor. Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada; 180 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğine sahip olan Pazar yerine 170 tezgah kurulacak. Kapalı stadyumlarda kullanılan dayanıklı pvc membran yapı malzemesiyle tamamen üstü kapatılacak olan pazar yeri, yaz ve kış aylarında vatandaşlara hizmet verecek. Uygulama ile özellikle yağışlı havalarda büyük sıkıntı yaşayan pazarcı esnafı ve vatandaşlar da rahat bir nefes alacak. Alan sadece pazar yeri olarak değil haftanın diğer günlerinde 150 aracın istifade edebileceği kapalı otopark olarak hizmet verecek. Aynı zamanda bölgedeki geniş çaplı toplantı ve organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek.