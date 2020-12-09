Perşembe pazarı modern görüntüsüne kavuşuyor

Sivas Belediyesi tarafından Perşembe Pazarı’nın üstü kapatılarak modern bir görünüme kavuşturulacak.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kapalı pazar yeri uygulamasının son örneği Perşembe Pazarı’nda hayata geçiriliyor. Tamamen üstü kapatılacak olan pazar yeri, yaz-kış vatandaşlara hizmet verecek. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Perşembe Pazarının 5 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, “Alan haftanın 6 günü yaklaşık 170 araca kapalı otopark hizmeti verecek. Perşembe günleri de bu bölgede bulunan Alibaba mahallesi, Orhangazi Mahallesi, Abdulvahabigazi mahallesindeki hemşerilerimize Pazar alışverişinde hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşturacak. Perşembe günleri burada ticaret yapan esnafımız soğuktan, sıcaktan, rüzgârdan ve yağmurdan korunarak hemşerilerimize daha nitelikli hizmet verebilecekler” dedi.

Hijyenik ortamda hizmet verilecek

Diğer Pazar yerlerinde de yenileme çalışmaları yapacaklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çarşamba pazarı, Pazar Pazarı ve Salı Pazarı olmak üzere tüm Pazar yerlerimizi estetik ve nitelikli olarak hem Pazar yeri hem de bölgeye 6 gün otopark olarak hizmet verecek şekilde şehrimize yakışır bir hale getireceklerini söyledi. Şehre değer katacak, insana dokunan, insanın yaşamını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini arttıracak hizmetleri hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Bilgin, “Bizler eser üreteceğiz bizim adımıza da inşa etmiş olduğumuz eserler konuşacak. Bu şehri yaşanılabilir şehir yapabilme noktasında, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte insana dokunan ve şehirdeki ihtiyaç sıralamasına göre eserler inşa edeceğiz. Perşembe Pazar yerimiz ise 2021 yılının haziran ayı içerisinde tamamlanacaktır.” dedi.