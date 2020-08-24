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Patates yüklü kamyon devrildi
SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE PATATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI.
SİVAS 24.08.2020, 11:59
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Sivas’ın Gürün ilçesinde patates yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Kayseri - Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. C.Ö. (40) yönetimindeki 63 PP 999 plakalı patates yüklü kamyon Kayseri’den Malatya istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle devrildi. Patatesler yola saçılırken yaralanan sürücü C.Ö. ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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