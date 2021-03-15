Pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı

Medicana Sivas Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile Covid-19 pandemisi ile mücadele ederken hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarını anmak için bir araya gelerek saygı duruşunda bulundular

Hastanede görev alan yöneticiler, doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanların katılımı ile gerçekleşen saygı töreninde konuşan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray “ 14 Mart ilk olarak, Tıbbiyeli bir öğrenci olan Hikmet Boran’ın önderliğinde Tıbbiyeli öğrenciler tarafından 1919 yılında kutlandı. Aslında onlarınki bir kutlama değil; İstanbul’ un işgaline karşı, emperyalizme karşı bir başkaldırıydı. Bu başkaldırı ile birlikte Milli Mücadele boyunca cephelerde çoğu zaman mesleklerini uygularken kimi zaman da savaşırken yaşamlarını yitirdiler. Onların anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.” Dedi.

İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın yaşandığını ileten Demiray “Toplum en son 100 yıl önce bu denli büyük bir salgın yaşadı. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi birçok tanıdığımızı ve hatta sağlık camiamızdan arkadaşımızı bizlerden aldı. Verdikleri mücadelenin karşısında saygıyla eğiliyor ve hepsinin ruhu şad olsun diyorum.” Dedi.

Yaşasın yaşatmaya çalışanların bayramı

Tam bir yıl önce Medicana Sivas Hastanesi olarak Sivas’taki ilk covid 19 hastasının tanısını tespit ettiklerini dile getiren Demiray “O günden bugüne tüm çalışma arkadaşlarımızla yoğun şekilde pandemi ile mücadele veriyoruz. Sağlık camiası olarak hepimiz bu görevlere başlarken insan sağlığına hizmet veren bu onurlu mesleklerin zorluklarını biliyorduk. Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarımızın yarısından fazlası hastalığa yakalandı. Ağır geçirenler, yoğun bakımda tedavi görenler oldu. Tedavilerinden sonra yine korkusuzca, hastalarına şifa olmak için heyecanla görev başına koşarak döndüler. Bu dönemde hiçbir çalışma arkadaşımızın gözünde korku görmedik herkes en ön safta cesurca mücadelesini verdi. Maalesef bu yılki Tıp Bayramını buruk geçiriyoruz. Maskelerin altında nefes almakta zorlanmasına rağmen hastalarına nefes olan, kendi ailesine sarılamazken hastalarını kucaklayan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor ve yaşasın yaşatmaya çalışanların bayramı diyorum. “dedi.

Konuşmanın ardından pandemi döneminde toplum sağlığını korumak adına, yaşatmak için canını ortaya koyan ve bu uğurda covid 19’a yakalanarak hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.