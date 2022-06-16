Pandemi tiyatroya ilgiyi azalttı

Verilere göre 2019-2020 sezonunda Sivas’ta 30 bin 868 kişi olan tiyatro seyircisi 2020-2021 sezonunda pandemi dolayısıyla 12 bin 763 kişiye düştü.

Sivas’ta 2020-2021 sezonunda 16 eser oynandı. Bunun 12’sini telif eser, 4’ünü ise çeviri eser oluşturdu. Oynanan 16 eser, 71 defa gösterildi ve izleyici sayısı 12 bin 763 olarak kayıtlara geçti. İzleyicilerin 9 bin 480’i telif eserleri tercih ederken 3 bin 283’ü de çeviri eserleri tercih etti.