Pandemi bitti mezuniyet coşkusu başladı

Biten pandeminin ardından 2 yıl ara verilen mezuniyet partileri ve mezuniyet baloları yeniden yapılmaya başlandı.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan öğrenciler bir gelenek halini alan mezuniyet baloları ve partilerinden de uzak kalmıştı. Pandeminin bitmesi ve tam normalleşme ile iki yıl ara verilen mezuniyet kutlamaları yeniden başladı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde okudukları liselerden mezun olan öğrenciler mezuniyet sevincini düzenledikleri mezuniyet balosunda doyasıya eğlenerek paylaştı. Grand Kemerhan Düğün Salonunda düzenlenen baloda öğrenciler, ayrılacak olmanın üzüntüsünün yanında mezun olmanın verdiği mutluluğu da aynı anda yaşadı. Mezun öğrenciler geç saatlere kadar danslar edip eğlendi.