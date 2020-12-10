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Özel yetenekli çocuklara özel proje

Cumhuriyet Üniversitesi ve BİLSEM’in ortaklığıyla hazırlanan proje, özel yetenekli çocukların eğitim alanında daha nitelikli yetişmesine imkan sağlayacak.

SİVAS 10.12.2020, 11:23
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Özel yetenekli çocuklara özel proje

Cumhuriyet Üniversitesi ve BİLSEM’in ortaklığıyla hazırlanan proje, özel yetenekli çocukların eğitim alanında daha nitelikli yetişmesine imkan sağlayacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) ortaklaşa hazırladığı "Diamonds of Steppe" IPA projesi Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazandı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, BİLSEM Müdürü Adem Uzun, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Abdullah Mısırlıoğlu ile proje ekibini kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje, 2021 yılı Haziran ayında protokolün imzalanmasının ardından Eylül ayında hayata geçecek ve iki yıl sürecek. Rektör Alim Yıldız, BİLSEM ile birlikte hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve hayata hazırlanması konusunda büyük mesafe kat edileceğini belirterek, “Bu proje ile hâlen görev yapan öğretmenlerimiz özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda yeni kazanımlar elde edecekler. Daha da önemlisi eğitim fakültemizde öğrenim gören öğretmen adayları da özel yetenekli çocukların eğitimi konusunda daha nitelikli yetişmesine imkân sağlanacak. Şehir-Üniversite iş birliğini her alanda geliştirdik. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin eğitimci olarak görev alacakları proje ile bu bağ daha da güçlenecek” dedi.

BİLSEM Müdürü Adem Uzun da Avrupa Birliği fonundan alınan 158 bin Euro destekle hayata geçirilecek olan proje kapsamında sadece öğretmen eğitimi yapılmayacağını, özel yetenekli öğrenciler için eğitim materyalleri geliştirileceğini ifade etti.
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