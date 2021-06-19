banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?
Hadise'nin yeni klibinin hikayesi ne?

Özel eğitim öğrencilerine önce staj, sonra iş imkanı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Buruciye A.Ş. arasında Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin staj ve staj sonrası istihdamına yönelik protokol imzalandı.

SİVAS 19.06.2021, 08:49
Özel eğitim öğrencilerine önce staj, sonra iş imkanı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Buruciye A.Ş. arasında Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin staj ve staj sonrası istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen imza törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Kadir Algın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan; eğitimde feda edilecek tek bir ferdin olmadığına dikkat çekerek özel eğitim okullarındaki öğrencilerin topluma kazandırılması, öz güvenlerinin güçlendirilmesi ve bu öğrencilerin iş gücünden faydalanılması amacıyla bu protokolün imzalandığını söyledi. Ayhan, bu kapsamda Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerinin okula devam ederken Buruciye A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde staj göreceklerini ve mezun olduktan sonra da istihdam edileceklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, Savaşçı ve Altun, protokolü imzaladı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493