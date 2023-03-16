Özel çocuklar depremzedeler için kolları sıvadı

Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü, Öğretmenlerce oluşturulan OÇEM Gönüllüleri ekibi otizmli öğrenciler ile depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve velilerince organize edilen yardım kampanyası okul spor salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yardım kampanyasına farklı okullardan öğrenciler, öğretmenler, idareciler, veliler, mahalle sakinleri, cezaevi yöneticileri, komutanları ve personelleri, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Düzenlenen "Özel Çocuklar Yardım Kampanyası” elde edilen gelirlerin tümü Sivas’ta ikamet eden depremzede aileler için kullanılmak üzere ilgili kuruluşlara aktarıldı.