Oyun tutkuları pahalıya patladı

Sivas’ın Divriği ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak okey ve kart oyunu oynayan şahıslara toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; polis ekipleri ilçede bir kahvehanede okey oynandığı ihbarını aldı. İhbarın ardından kahvehaneye giden polis ekipleri içeride 8 şahsın okey ve kart oyunu oynadığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 şahsa kişi başı 427’şer lira olmak üzere toplamda 3 bin 416 lira idari para cezası kesti.