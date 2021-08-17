banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 6 kişi yaralandı.

SİVAS 17.08.2021, 14:44
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri ilçesi Taçbayır- Kuzdere köy yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 59 RG 356 plakalı Renault marka otomobil ile Nihat K. İdaresindeki 58 AC 776 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ola yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki otomobilde bulunanların akraba olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
31°
açık