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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

SİVAS 12.10.2021, 09:43
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ta ara sokakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Alibaba mahallesinde meydana geldi. E.Ç yönetimindeki 58 TR 448 plakalı Volkswagen marka otomobil ile O.Ş yönetimindeki 58 ACV 421 plakalı Volkswagen marka otomobil ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ACV 421 plakalı otomobilde bulunan sürücü O.Ş, B.Ş ve Z.Ş yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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