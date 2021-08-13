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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 3 kişi yaralandı.

SİVAS 13.08.2021, 10:54
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolunda meydana geldi. H.P. idaresindeki 58 SA 572 plakalı Renault marka otomobil ile İ.S. idaresindeki 34 DEL 474 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada Sürücüler ile bir yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ola yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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