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Otomobil yoldan çıktı: 2’si çocuk 5 yaralı
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
SİVAS 18.11.2022, 10:23
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Kabasakal Köyü yakınlarda meydana geldi. F.M. idaresindeki 58 ACY 246 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.