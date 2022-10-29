Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün-Malatya karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan A.G. idaresindeki 44 ACL 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü ile yanında bulunan R.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.