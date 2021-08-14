banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu

Otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

SİVAS 14.08.2021, 17:37
Otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. N.P. (35) idaresindeki 23 AYY 527 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Z.P. (36), T.P. (10) ve Ç.P. (5) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Malatya’ya sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
28°
açık