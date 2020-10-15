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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
SİVAS 15.10.2020, 15:04
Sivas’ın Suşehri ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Çakırlı köyü yolunda meydana geldi. Z.T. (53) idaresindeki 58 EP 237 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve eşi G.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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