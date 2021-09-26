banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor

Otomobil menfeze uçtu:3 yaralı

Sivas’ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı.

SİVAS 26.09.2021, 22:21
Otomobil menfeze uçtu:3 yaralı

Sivas’ta menfeze uçan otomobilin içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta Eski Kayseri Caddesi Serpincik göleti yakınlarında meydana geldi. Kazada Sivas’tan Serpincik köyü istikametine gitmekte olan Ö.K. yönetimindeki 58 TL 546 plakalı Renault marka otomobil yoldan çıkarak menfeze uçtu. Araçta bulunan sürücü ve M.E.K. ve Z.K. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Valencia 7 11
8. Osasuna 7 11
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0