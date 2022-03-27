Otomobil çöp bidonuna çarptı:3 yaralı

Gürün’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Yoncalık köyü mevkiinde meydana geldi. 34 BLR 260 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp bidonuna çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan A.K., S.Ç. ve S.H.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.