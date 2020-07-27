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Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
SİVAS’TA OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
SİVAS 27.07.2020, 22:06
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Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.40 sıralarında Sultanşehir Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen A.A. idaresindeki 58 BE 147 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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