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Otomobil 20 metreden şarampole uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

SİVAS 20.08.2021, 17:02
Otomobil 20 metreden şarampole uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ulaş ilçesinde Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 20 metre yükseklikten şarampole uçarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sevk edildi.

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