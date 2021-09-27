Otel konforunda hastane

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; hizmete girdiği günden itibaren hem Sivas hem de çevre illere sağlık hizmeti sunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bünyesinde oluşturulan özel oda imkanıyla da hastalara konforlu hizmet sunuluyor.

18 adet süit odası bulunuyor

Hastalara verilen kaliteli sağlık hizmetlerini değerlendiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, “Üniversite hastanemize ek olarak yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binasını 2020 yılında hizmete açtık. Yaklaşık 300 yataktan oluşan hastanemizde 18 adet süit odamız da mevcuttur. Odaların tamamını hastalarımız ve hasta refakatçıları için beş yıldızlı otel konforunda düzenledik. Burada bizim amacımız tedavi görmek isteyen hastaların sağlıkla ilgili bütün problemlerini gidererek sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesini sağlamaktır. Bu odalardan sadece hastalarımızdan özel oda ücreti talep ediyoruz. Bunun dışında herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Hastanemizin fiziksel altyapısını sürekli yenilemekle beraber yatılı hastaların konforunu artırmak için otelcilik hizmetlerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi verdiği sağlık hizmetleriyle kalitesini her geçen gün çağımızın gerektirdiği şekilde artırarak sürdürme çabasındadır. Hedefimiz; bölgemizde esasen lider olan konumumuzu daha da ileriye götürmektir. Beklediğimiz en büyük ödül ise; halkımızın beğenisi ve güveni Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.