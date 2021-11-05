Ortaokul öğrencileri lösemiye dikkat çekti

Sivas’ta 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, LÖSEV üyeleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Programda Behrampaşa Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Daha sonra Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okul bünyesinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilere ödüllerini Vali Ayhan takdim etti. Ayhan, etkinlik kapsamında oluşturulan stantları da ziyaret ederek LÖSEV üyeleri, öğrenci ve ailelerle sohbet etti.

Düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ileten Ayhan; "LÖSEV olarak yaptığınız güzel çalışmalarla sağladığınız her türlü destekle onların yükünü hafifletiyorsunuz" ifadelerini kullandı.