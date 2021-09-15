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Orta refüjü aşıp karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta lüks bir otomobil orta refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada sürücüler yaralandı.

SİVAS 15.09.2021, 11:43
Orta refüjü aşıp karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta lüks bir otomobil orta refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sultan Şehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine giden O.Ü. idaresindeki 34 GVS 58 plakalı BMW marka lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 58 ACU 959 Renault marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada lüks araç ters dönerken sürücüler ise hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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