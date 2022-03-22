Orman haftası Güründe coşkuyla kutlandı

Güründe 21-25 Mart Orman Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı

Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğince Cumhuriyet İlkokulunda Orman Haftası ile ilgili ağaçlandırma şefi Osman Taş bir sunum yaparak Ormanın ve Ormancılığın önemini anlattı. Çocuklara 1+0 yaşında kaplı Enso Sarıçam fidanları ve çeşitli hediyelerden oluşan bir paket verdiler. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.