Organ naklinin önemi anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Meslek Yüksekokulu’nda “Organ ve Doku Naklinin Önemi” adlı seminer gerçekleştirildi. Seminerde organ ve doku naklinin önemine dikkat çekildi.

Öğr. Gör. Onur Açıkgöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Kangal İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, Ebe Halide Yeniyurt, müdür yardımcıları, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Seminerde organ ve doku naklinin önemi, İslamiyet’te organ naklinin hükümlerinden ve organ bağışı kampanyalarından bahsedildi. Seminer sonrasında öğrenciler tarafından stant açılarak broşür dağıtıldı.