Organ bağışına dikkat çektiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Açık Düşünce Topluluğu tarafından açılan stantta organ bağışının önemi ve organ bağışçısı olmak gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Tıp Fakültesi öğrencileri bilgilendirme faaliyetinin ardından Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan’ı ziyaret ederek kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Başhekim Prof. Dr. Doğan da gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.