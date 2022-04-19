Olgun mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde bir araya geldiği Dörteylül Ortaokulu öğrencileri ile mesleki deneyimlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesini hayata geçirdi.

Projesi çerçevesinde Dörteylül Ortaokulu, Kariyer Günleri’ni başlattı. Kariyer günlerinin konuğu Çevre Mühendisi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun oldu. Olgun çevre mühendisliğini; doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşulları oluşturan bir meslek dalı olarak tanımladı. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalı olduğunu söyleyen Olgun, Belediye başkan yardımcılığı ve Belediyenin çalışma alanları ile yürütülen ve planlanan projeleri anlattıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonrası konuşan Dört Eylül Orta Okulu müdürü Emre Gürbüz ," Her hafta mesleğinde başarılı olmuş insanları öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz . Bu hafta ki konuğumuz da Sivas Belediyesinde çeşitli kademelerde hizmet etmiş ve şu anda da Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapan Çevre mühendisi Levent Olgun oldu. Yoğun programında okulumuza ve öğrencilerimize ayırdığı vakit ile her zaman eğitimin yanında olduğunu bir kez daha gösteren başkan yardımcımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.