Ölen babası için ilginç bir hayır yaptı

Sivas’ın Zara ilçesinde, bir iş adımı iki yıl önce ölen babasının hayrına ilçede 2 bin 500 adet meyve fidanı dağıttı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Önder, iki yıl önce Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde vefat eden babası Ahmet Önder ‘in hayrına; elma, armut, kiraz, dut, erik ve bademden oluşan 2 bin 500 adet meyve fidan dağıttı.

Konu hakkında açıklama yapan Hüseyin Önder, “Zara Ziraat Odası Başkanımız Zeki Şimşek beyin çalışmalarını yakından takip ediyordum. Geçtiğimiz yıl Zeki beyle beraber köy çocuklarımıza kırtasiye ve giysi dağıtımı yapmıştık. Başka ne yapabiliriz diye istişare yaptığımızda, bana meyve fidanlarından bahsetmişti. Ben de kurumun başlattığı meyve ağacı projesine babam adına destek olarak 500 çiftçiye beşer adet meyve fidanı dağıtılmasına vesile oldum. Bu durumdan çok fazla olumlu dönüşler almak beni memnun etti. Vesile olan Oda Başkanı Zeki beye ve genel sekreteri Zikri beye teşekkür ediyorum” dedi.

Babasının çiftçi olması nedeniyle Zara’da da tarım faaliyetleriyle uğraştığına değinen Önder, ilçe çiftçileri için Zara Ziraat Odası birlikteliğinde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.