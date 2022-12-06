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Okullar eskrimde yarıştı
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskrim İl Birinciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası Eskrim İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi.
SİVAS 06.12.2022, 14:12
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskrim İl Birinciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası Eskrim İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar küçükler, yıldızlar, gençler; epe ve kılıç kategorilerinde gerçekleştirildi. 15 okuldan 57 sporcunun katıldığı eskrim müsabakalarında sporcuların performansları izleyenlerin beğenisini topladı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporcular 19-23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak “Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonasında” Sivas’ı temsil edecek.