Okullar arası voleybolda 35 takım mücadele ediyor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde “Okullar arası voleybol gençler il birinciliği” müsabakaları devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda oynanan maçlarla devam eden okullar arası voleybol il birinciliği müsabakalarında 23 kız, 12 erkek olmak üzere toplamda 35 okul mücadele ediyor.

Okullar arası voleybol il birinciliği maçlarında il şampiyonu olan takım gruplara gitmeye hak kazanacak. 15 Aralık Perşembe günü sona erecek olan voleybol il birinciliği maçlarında derece yapan okullara kupa sporculara ise madalya takdim edilecek.

Final maçları haftaya

Yaklaşık 10 gün sürecek müsabakaların final maçları ise önümüzdeki hafta oynanacak. Genç kızların final karşılaşması 14 Aralık Çarşamba günü saat 12.00’da Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda oynanacak. Erkeklerin finali ise 15 Aralık Perşembe saat 11.30’da Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilecek.