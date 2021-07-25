Okul öncesi dönemde satranç çocuklara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı kazandırıyor

AKD Kids Anaokulu Müdürü Ecem Burçak Yazgan, okul öncesi satrancın önemini vurgulayarak, çocuklara olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandıracağını söyledi.

Satranç insanlara birçok fonksiyon kazandırırken, gelişme çağındaki çocuklarda ise bu etkiler çok daha fazla artıyor. Gelişme çağındaki çocuklarda anaokulunda öğrendikleri büyük önem arz ediyor. Sivas AKD Kids Anaokulu Müdürü Ecem Burçak Yazgan, satrancın çocuklar üzerindeki önemini vurgulayarak, satranç hakkında bilgiler verdi. Satrancın planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrattığını ve karakteri olumlu yönde etkileyerek geliştirdiğini ifade eden Yazgan, “Satranç, çocuklarda mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. Okul öncesi dönemde satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandırır. Yüksek yoğunlaşma gerektirdiğinden, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için etkili bir egzersiz yöntemi olarak da kullanılabilir. Okul öncesi dönemde satranç sporunun çocuklar üzerindeki etkisini bildiğimiz için satranç dersini programımıza dahil ederek çocuklarımızın gerek sosyal ilişkilerine, gerek davranışsal özelliklerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.