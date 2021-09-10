banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Facebook'un akıllı gözlüğü satışa çıktı!
Facebook'un akıllı gözlüğü satışa çıktı!
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Okul müdürleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il merkezindeki okulların müdürleri ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.

SİVAS 10.09.2021, 14:27
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, il merkezindeki okulların müdürleri ile Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.


Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda yeni eğitim-öğretim yılının yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.


Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas’ın eğitimde başarılı bir il olduğuna dikkat çekerek, "Bu başarıyı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden el ele vererek çalışacağız. Bizler hangi projeyi, hangi çalışmayı yaparsak yapalım, sizlerin ve öğretmenlerimizin gayreti, özverisi olmaz ise başarılı olamayız. Biz bir aileyiz. Sivas’ta gerçekten çok iyi bir ekip, güzel bir beraberlik ortamı var. Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın himaye ve destekleri başta olmak üzere, belediye başkanımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın eğitime, eğitimle ilgili tüm proje ve çalışmalara büyük desteği var. Bu bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah bu gayret ve desteklerle ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza hizmet edeceğiz" dedi.



Yeni eğitim-öğretim yılının covid-19 salgının devam ettiği bir süreçte yüz yüze başladığını kaydeden Aslan, "Hep birlikte bu süreci en sağlıklı şekilde yürütebilmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



“Aksaklık yaşanmaması için gayret göstereceğiz”


Okul müdürlerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" doğrultusunda hareket ederek alınan tedbirlerin uygulanması noktasında gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Aslan, "Bizler de tüm idarecilerimizle sahadayız ve bu süreci yakından takip ederek hiçbir aksaklık yaşanmaması için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.


Aslan, daha sonra okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Müdür yardımcıları ve şube müdürleri de sorumluluk alanları ile ilgili konularda okul müdürlerine bilgi verdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0