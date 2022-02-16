Öğrencilerin ürettiği Çikolis’e tam not

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında okul bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesinde incelemelerde bulunan Ayhan, "Çikolis" markalı çikolataların üretim aşaması ile ilgili bilgi aldı.

Çikolata ve lise isimlerinden esinlenilerek hayata geçirilen “Çikolis” çikolatalarının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ayhan, Sivas’a yeni bir marka kazandıran Sultan Şehir MTAL idareci, öğretmen ve öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti. Ayhan, Çikolis’in Türkiye’nin markası olacağına inandığını da kaydetti.

Vali Salih Ayhan daha sonra okul bünyesinde faaliyet gösteren uygulama atölyesinde eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Mehmet Ar da hazır bulundu.