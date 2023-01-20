Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye Başkanı da ortak oldu

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.

Sivas’ta 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1’inci ders dönemi karne töreni programı Yavuz Selim İlk-Ortaokulunda gerçekleştirildi. Programa Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan katıldı. Öğrenciler Vali ve Belediye Başkanını okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Çocukların heyecanına ortak olan Vali Yılmaz ve Başkan Bilgin öncelik olarak ana sınıfı ardından ise başka sınıflarda öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı. Sivas’ta il genelinde ise toplamda 130 bin 130 öğrenci karne heyecanı yaşadı.