Öğrencilerin güvenliği için trafik işaretleri yenilendi

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri kent genelinde okul çevrelerinde silinen yaya geçitleri ve deforme olan kasisler ile trafik işaretlerinin yenilenmesi çalışmalarını tamamladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eğitim öğretim sezonun başlamasıyla birlikte kentte bulunan okulları ziyaret ederek istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. 2022-2023 Eğitim Öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin karşıdan karşıya daha dikkatli geçebilmeleri ve daha rahat ulaşım imkânı sağlanabilmesi amacıyla yol ve yaya geçit çizgilerinin yenilenmesi talimatını veren Başkan Bilgin, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

“Okul önleri yaya geçitlerimizi daha görünür hale getirdik”

Öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kullanan Başkan Bilgin “Okullarımızın açılmasıyla birlikte oluşabilecek yoğunluk nedeniyle araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesiyle amacıyla okul sezonu başlamadan önce ilimiz genelinde yol ve yaya çizgilerinin yenilenmesi için çalışmalara başladık. Trafik ve yayalarımız açısından büyük önem arz eden okul önleri yaya geçitlerimizi daha görünür hale getirdik. Yine okul çıkış noktalarında bulunan kasislerimizin de bakımını yaptık. Trafik levhaları konusunda Emniyet Müdürlüğümüz ve Valiliğimizle birlikte ortak çalışarak onları da yeniledik. Bu noktada sürücülerimizden özel ricamız olacak. Okullarımızın açılmasıyla özellikle okul önlerinde daha dikkatli olmaları öğrencilerimizin can güvenliği noktasında daha duyarlı olmaları okul bölgelerinde hız yapmamalarını istirham ediyoruz. Biz ilimizdeki eğitimin kalitesini artırabilmek adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu bir ve beraber olunca daha anlamlı oluyor. Yeni eğitim öğretim sezonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, “2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaz ayları boyunca Sivas genelinde 626 okulumuzun bakım onarımını tamamlamış olduk. Bu anlamda 116 bine yakın öğrencimizin daha ferah daha sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam edebilmeleri için çalışmalarımızı yaptık. Sivas Belediye Başkanımız ile birlikte bugünde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere bir araya geldik. Amacımız okul önlerindeki trafik sıkışıklığını gidermek bu anlamda yaya güvenliğini sağlayabilmek için tedbirler almak. Belediye Başkanımız bu konuda çok hassas ve özenle üzerinde durduğu bir konu. Ben kendisine ve ekibine teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı.