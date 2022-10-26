Öğrencilere yangın eğitimi

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yangın eğitimi veriyor.

Eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra yangına müdahale konusunda yapılması gerekenler de uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilerin yangın ihtimali durumunda farkındalık kazanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde yaşanacak muhtemel tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezini aramanın önemine de dikkat çekiliyor.