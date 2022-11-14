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Öğrencilere peygamber sevgisi anlatıldı
Sivas’ta İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik Veysel Karani Camisinde "Peygamber Sevgisi ve Cami" konulu program düzenlendi.
SİVAS 14.11.2022, 09:58
Sivas’ta İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik Veysel Karani Camisinde "Peygamber Sevgisi ve Cami" konulu program düzenlendi.
İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra hadis okumaları, şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirdi.
Programa İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, Okul Müdürü Mahmut Boyraz, Gençlik Koordinatörleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program sonunda cami görevlileri tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.