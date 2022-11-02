Sivas’ta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından düzenlenen programda öğrencilere madenler anlatıldı.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Şakir Şener Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çevre Mühendisi Dilek Babacan tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda Babacan Doğa Dostu Sürdürülebilir Madencilik projesi hakkında öğrencilere bilgiler vererek madenleri tanıttı. Sunumun ardından öğrenciler MTA tarafından kurulan mini müzeyi gezerek uygulamalı eğitim aldı.