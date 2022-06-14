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Öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi programı çerçevesinde Sivas’ta merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere diş macunu dağıtımı gerçekleştirildi.

SİVAS 14.06.2022, 11:22
Öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi programı çerçevesinde Sivas’ta merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere diş macunu dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu; Sivas Merkez İnönü İlkokulunu ziyaret ederek 3. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı setlerini takdim etti. Elmacıoğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Selahattin Gökçe ve İl Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülcan Mocuk Durak da eşlik etti.

Sivas’ta 30 okulda 3. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı setlerinin dağıtıldığını belirten Elmacıoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ederek ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekti.

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