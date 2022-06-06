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Öğrencilerden ilahi konseri

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, "Şemseddin Sivasi ve Abdulahad Nuri Eserleri Konseri" programı düzenledi.

SİVAS 06.06.2022, 14:06
Öğrencilerden ilahi konseri

Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu, "Şemseddin Sivasi ve Abdulahad Nuri Eserleri Konseri" programı düzenledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrenciler; hicaz, hüzzam, segah ve hüseyni makamlarında seslendirdikleri ilahilerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Şemseddin Sivasi Mevlidi’nin de okunduğu programının ardından konuşan Aslan, her okulun ayrı bir önemi olduğunu, imam hatip okullarının ise toplumun çimentosu olduğunu ifade etti.

Aslan, kültürel değerlerin hatırlanması ve canlı tutulmasına vesile olan programın düzenlenmesinde emeği olan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Aslan; konserin sonunda programa destek veren eğitimcilere plaket takdim etti.

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