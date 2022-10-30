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Öğrenciler sabah namazında buluştu
Sivas Ülkü İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Vakti Kuşanmak Etkinliği" çerçevesinde namaz buluşmaları programı başlattı.
SİVAS 30.10.2022, 10:56
Sivas Ülkü İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Vakti Kuşanmak Etkinliği" çerçevesinde namaz buluşmaları programı başlattı.
5. sınıf öğrencileri ve velilerin katılımıyla Çatalpınar Camiinde gerçekleştirilen ilk programa Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.
Sabah namazının ardından öğrenci ve cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.