Öğrenciler 15 Temmuz’u resimleriyle anlattı

Sivas’ta Dumlupınar İlkokulu öğrencileri Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi ve halkın destansı zaferini konu alan fotoğraf ve resim sergisi açtı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Hülya Bozbıyık da katıldı. Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Aslan, daha sonra Okul Müdürü Saffet Turan ve öğrencilerle birlikte sergiyi gezdi.

Programda öğrenciler tarafından 15 Temmuz’u konu alan şiirler de okundu. Öğrencileri tebrik eden Aslan, serginin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Aslan; "15 Temmuz’daki milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşamanız ve bunu yaptığınız çalışmalara yansıtmanız çok önemli. Bu günü unutmamalı, daima hafızamızda canlı tutmalıyız. Sizlerin bu çalışmaları beni gerçekten çok duygulandırdı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Aslan, daha sonra sınıf ziyareti yaparak öğrencilerle sohbet etti.